Mariza, de 51 anos, foi a grande vencedora da prova de resistência que começou na noite passada e é a primeira líder do Big Brother Brasil 15.

Ela resistiu por 18 horas e foi a última a deixar o carro azul. Além de poder indicar alguém para o primeiro paredão, ela levou um carro zero quilômetro para casa. A participante dedicou o prêmio aos filhos: “Caio e Dudu, vai pra casa. Nossa, meu filho queria tanto”.

A primeira prova do líder do Big Brother Brasil começou ainda na quinta-feira. Nela, os brothers foram divididos em três carros. Se um dos participantes desistisse, todos os que estavam no mesmo carro eram automaticamente eliminados. O primeiro a deixar a prova foi Luan, após quase 14 horas de prova. Ele tirou da disputa o time vermelho, que ainda tinha Cézar, Douglas, Marco e Talita. O clima esquentou durante a competição e Marco discutiu com Douglas.

Pouco antes das 17h foi a vez de Angélica deixar o carro branco e eliminar Amanda, Fernando e Rafael.

Com apenas o carro azul na disputa, Adrilles, Francieli e Tamires deixaram o veículo sacramentando a vitória da sister mais velha da casa.