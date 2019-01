Na noite dessa terça-feira (29) aconteceu o primeiro paredão “tradicional” no BBB19 (vamos lembrar que semana passada foi aquele superparedão maluco com 14 pessoas na berlinda), e tivemos três brothers disputando a preferência do público para ficar na casa mais vigiada do Brasil. Infelizmente, não deu para Gustavo, o eliminado da noite.

Após um programa que fez questão de deixar claro ao público a divisão da casa entre o grupo dos mais festeiros (e azarados) e o pessoal mais “cabeça”, Tiago Leifert apareceu para o BBB19 com a função de carrasco semanal. Durante seu discurso, ele tentou acordar os brothers contando que não existe cartilha para ganhar o programa, e que não adianta imitar algum antigo campeão. Leifert lembrou que os participantes precisam mostrar tudo e não esconder nada. E após tudo isso, ele avisou sobre a saída de Gustavo com 78%.

Já no lado de fora, o brother foi recebido por família e amigos. Gustavo disse que somente uma pessoa gostaria que ele saísse da casa, Hana, mas ele teve o azar dela ser exatamente a líder da semana. Após os agradecimentos dele, Tiago Leifert ressaltou o trabalho que Gustavo tem com a terceira idade, e pediu aplausos.

Gustavo segue agora para a romaria tradicional do eliminado de BBB, com participação em chat no Gshow e uma esperada entrevista com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’.