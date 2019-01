Após a realização do superparedão na semana anterior, chegou a hora de voltar ao ritual do BBB com uma boa e velha formação de paredão com votação secreta. E como era de se esperar, o primeiro paredão normal da temporada foi triplo… só que os brothers não sabiam disso.

Tiago Leifert conduziu o programa como se fosse um paredão duplo, ou seja, contando apenas com o voto da Hana (a líder da semana) e com o brother escolhido pela votação do público. No entanto, o apresentador já tinha nos avisado com antecedência qual seria o truque dessa semana: logo após a formação do paredão, tocaria o Big Fone com um pedido para indicar mais um confinado. De surpresa mesmo.

Para começar os trabalhos, os dois anjos deram o colar da imunidade para Gabriela. Logo após foi a vez de Hana (que estava com dor de barriga de ansiedade) dizer quem seria a pessoa escolhida. Todo mundo esperava uma indicação na Tereza, com quem a líder teve um pequeno atrito durante uma festa no começo da semana. Porém, a líder explicou que foi apenas um desentendimento por causa de uma “vaidade feminina”, mas que elas podem resolver isso depois. Sem o voto na sister, Hana preferiu votar em Gustavo.

A votação foi rápida, até pelo elevado número de brothers morando na casa mais vigiada do Brasil. Sempre que alguém dava resposta mais evasiva, evitando comentar nomes, o apresentador dava aquela pressionada. Ao final, Paula foi a pessoa mais votada na casa, garantindo a segunda vaga da berlinda.

O paredão se completou mesmo foi com o Big Fone tocando. Maycon correu mais rápido que o Flash e recebeu a missão de indicar alguém. Sem pensar muito, o vendedor de queijos colocou Hariany no paredão ao lado de sua amiga Paula.

A eliminação acontecerá na próxima terça-feira, dia 29.