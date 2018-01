Há 10 anos a festa do Globo de Ouro não ocorreu: saiba o porquê

Para tristeza dos saudosistas, esse ano não vamos ter a tradicional galeria mostrando como eram os looks das famosas há 10 anos no Globo de Ouro, premiação do cinema e da TV que acontece no domingo (7) nos Estados Unidos. (Mas se quiser ver os looks das famosas no Globo de Ouro em 2007, temos aqui).

Isso porque em 2008 quase que o Globo de Ouro não aconteceu. A cerimônia estava marcada para o dia 13 de janeiro, e havia grande expectativa para saber quem seriam os vencedores, porém um incidente que marcou a vida dos trabalhadores de Hollywood e mudou a TV norte-americana para sempre fez com que a grande festa fosse cancelada.

Tudo começou em 2007, quando os roteiristas norte-americanos decidiram cruzar os braços, em greve, pedindo melhores salários e condições de trabalho. Sem roteiristas não há filmes, séries de TV, talk shows ou até mesmo premiações como o Globo de Ouro. Durante 100 dias, quase 1/3 do ano, os roteiristas protestaram. E as consequências foram graves.

Projetos foram interrompidos pela metade ou cancelados para sempre. A audiência da TV caiu vertiginosamente, e nunca mais se recuperou. Muita, muita gente perdeu o emprego. E a festa do Globo de Ouro não aconteceu – por falta de roteiro e também porque não havia o menor clima para festejar.

Os prêmios Globo de Ouro foram anunciados em uma coletiva de imprensa bem triste, sem a presença dos indicados ou ganhadores, só para não passar em branco.

Em 2017 houve a ameaça de mais uma grande greve de roteiristas – felizmente a classe entrou em acordo com seus empregadores e não houve necessidade de protestos desse calibre. A festa do Globo de Ouro de 2018 está a salvo. Que comecem as premiações!