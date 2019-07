Há 38 anos a Princesa Diana ousou ser feminista no próprio casamento

Se hoje nós acompanhamos a vida e os feitos de Kate Middleton, Meghan Markle e de toda a Família Real tão atentamente, muito disso é responsabilidade da princesa Diana. O casamento dela com o príncipe Charles, em 29 de julho de 1981, levou um sopro de modernidade à realeza britânica. Ela se tornou uma pop star mundial e a Família Real Britânica nunca mais foi a mesma.

É bem verdade que essa nobre linhagem europeia sempre foi famosa e cheia de história. Eles são como a família Kardashian, mas há séculos. Porém o casamento de Charles e Diana, há exatos 38 anos, mudou o jogo. Ela fez questão de imprimir sua marca no clã, não aceitando o papel de mera consorte do príncipe Charles. Deu muita dor de cabeça para a rainha Elizabeth – mas também deu ao mundo William e Harry, que estão fazendo um belo trabalho de perpetuar a fama da Família Real.

Uma das decisões que Diana tomou no dia do seu casamento foi uma quebra de protocolo bem feminista. Ela foi a pioneira em omitir a palavra “obedecer” dos votos. Sabe, quando um noivo fala para o outro que promete “amar e respeitar”? Pois. Até o casamento de Diana e Charles, a mulher dizia que iria “amar, respeitar e obedecer” o marido. Era o voto de obediência. Que Diana não topou falar.

Na época, a decisão da noiva causou um tremendo bafafá. O jornal The New York Times noticiou: “Em uma ruptura do precedente real, Lady Diana Spencer decidiu que ela não prometerá, em seu casamento que acontecerá em quatro semanas, obedecer ao príncipe Charles”.

Para ter uma ideia de como a mudança não foi bem recebida, quando Sarah Ferguson, hoje duquesa de York, se casou com o irmão de Charles, Andrew, em 1986, a palavrinha “obedecer” voltou aos votos. Não que ela tenha obedecido, na prática: Sarah causou um monte na Família Real, vale conhecer a história dela.

Mas uma mudança dessas tem muito impacto. Kate Middleton, quando se casou com William, também deixou para lá a obediência. Assim como Meghan Markle, que prometeu amar e respeitar, mas não obedecer.

E hoje pode até parecer óbvio que em um relacionamento respeitoso e amoroso, ninguém precise jurar obediência ao outro. Mas se hoje pensamos assim, isso tem bastante a ver com a ousadia de Diana há 38 anos.