Globo nega que o ‘Encontro com Fátima Bernardes’ será cancelado

Nessa terça-feira (12) o “TV Fama” noticiou que o “Encontro com Fátima Bernardes” chegaria ao fim em abril. No lugar dele, segundo o programa de Nelson Rubens, iria ao ar uma atração comandada por Fernanda Gentil. Enquanto isso, Fátima iria apresentar um novo programa na parte da tarde.

Essa suspeita teve início na época do anúncio de que o “Vídeo Show” chegaria ao fim – o que, de fato, indica que a emissora está repensando a grade de atrações, já que essa era uma atração com 35 anos de história.

A Globo, no entanto, garante que o “Encontro” não irá acabar. A assessoria de imprensa da emissora diz que já foram estudados projetos de mudança no horário e no formato, mas que, por enquanto, ainda não há alterações confirmadas.