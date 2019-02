Após derramar quase mil litros de lágrimas durante sua eliminação na noite de ontem (05) no BBB19, Hana apareceu toda sorrisos e alegria na manhã desta quarta-feira (06) no ‘Mais Você‘. Como todo eliminado do reality, ela bateu cartão no programa de Ana Maria Braga para um papo sobre o confinamento e os atritos que aconteceram por lá. E já podemos falar: Ana Maria se divertiu muito.

A sister estava encantada por conhecer a loira, a quem chamou de “fada das manhãs”. Durante o papo, Hana surpreendeu a apresentadora ao falar no ar o nome dos grupos que surgiram na internet, o “Gaiola” e o “Villa Mix“. Desbocada, Hana também soltou um pequeno palavrão ao vivo, e logo pediu desculpas pelo ocorrido.

Mas o destaque da conversa foi quando falaram sobre Diego. A produção do ‘Mais Você’ exibiu uma coletânea de vídeos da relação conflituosa entre Diego e Hana, e a eliminada se divertiu muito com o que chamou de “masculinidade frágil” do participante do programa. A sister deu risada dos momentos em que Diego fazia fofoca e se irritava por ter sido chamado de “Diega” em uma situação. Quando Ana Maria pediu uma explicação a respeito do comportamento de Diego, Hana respondeu sem pudores: “ele era obcecado por mim“.

Infelizmente o papo com a eliminada foi bem curto, se comparado às conversas em outras edições do reality, mas nesse caso tem a ver com a cobertura jornalística que o ‘Mais Você’ tem feito sobre a tragédia em Brumadinho.