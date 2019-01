Sem qualquer votação prevista para paredão (afinal o superparedão já foi formado), a edição de domingo do BBB19 contou com o começo da dinâmica nova no programa, que Tiago Leifert apresentou como Quarto dos Sete Desafios. A primeira etapa foi através de uma votação fechada no programa.

A votação para o Quarto dos Desafios funcionou da seguinte forma: Tiago Leifert perguntou para cada um deles quem queria ver fora da casa (podia ser até o pessoal imune). Os três mais votados serão enviados para o quarto dos desafios, local onde terão de participar de sete minigames. Caso consigam concluir, poderão vetar três pessoas na próxima prova do líder. Caso contrário, essas pessoas serão vetadas.

Após a votação realizada no confessionário, os três nomes mais votados foram Hana, Hariany e Paula. Tiago Leifert apenas soltou os três nomes e não explicou nada a princípio, deixando as três muito tensas. Durante a votação do dedo-duro, que permitia os brothers descobrirem o voto de duas pessoas, Vanderson e Paula precisaram entregar que um votou no outro. Climããão.

As três serão levadas ao novo quarto na manhã de segunda-feira, e não têm informações sobre o quarto até agora.