Aconteceu na noite desta terça-feira (05) o primeiro paredão disputado do BBB19. Com Rízia, Hariany e Hana emparedadas, o público se jogou em mutirões, campanhas e textões nas redes sociais para defender suas favoritas, mas, como o pensador Tiago Leifert sempre diz, “textão não define paredão”. No fim, acabou que Hana foi eliminada no paredão com uma porcentagem muito apertada.

Foi logo após a exibição dos adorados VTs, com vídeos do grupo de WhatsApp e uma divertida redublagem de cenas do BBB19, que Tiago Leifert apareceu na casa mais vigiada do Brasil para levar uma notícia chata para um deles. A disputa foi tão acirrada que, segundo o apresentador, ele precisou pedir para a equipe de tecnologia do BBB uma terceira casa decimal na porcentagem da eliminada.

O apresentador citou duas histórias em seu discurso de eliminação, uma falando sobre o exército americano a respeito de riscos a serem tomados e outra sobre um ratinho numa gaiola tomando choques em um experimento. Unindo as duas histórias, ele deixou apenas o recado que eles deveriam tomar cuidado para não fazerem nada, e aí anunciou a saída de Hana, com 47,8%. Rízia ficou com 4,52 e Hariany com 47,50%

Ao saber da própria eliminação, Hana chorou copiosamente enquanto repetia frases de inconformidade. A sister só saiu da casa porque os demais companheiros foram guiando ela até a porta da saída. Do lado de fora, mais choro ao reencontrar os parentes. Coube ao Tiago Leifert tentar consolar a sister, explicando que foi muito acirrada a competição.

Agora a eliminada fará o ritual de todos os brothers, que envolve uma conversa no #RedeBBB e a esperada entrevista com Ana Maria Braga no ‘Mais Você‘.