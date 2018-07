‘Hannah Gadsby: Nanette’ é o que você precisa assistir AGORA na Netflix

Provavelmente você nunca tenha ouvido falar de Hannah Gadsby, uma comediante australiana que virou assunto ao redor do mundo, desde que seu mais recente show de stand-up, “Nanette”, estreou na Netflix. Mesmo assim, pode ter certeza de que ela vai impactar você também.

Este não é um stand-up comum. O que difere “Nanette” das dezenas de apresentações neste formato – alguns bem ruins, inclusive – da Netflix? Bom, responder a essa pergunta sem estragar a surpresa é uma tarefa um tanto quanto ingrata. Mas uma coisa a gente pode dizer: Hannah não sobe ao palco apenas com o intuito de fazer rir, de ser espertona com uma ~crítica social foda~ aos moldes de tantos outros comediantes politizados. Ela vai MUITO além disso.

Sim, o show dela é politizado da cabeça aos pés. E é feminista. E fala especialmente sobre a vivência lésbica. Certamente as mulheres lésbicas são as que mais se identificam com “Nanette” e com todo o trabalho pregresso de Hannah, mas ela não se limita a esse nicho. Prova disso é que o especial da Netflix foi gravada na icônica Ópera de Sydney, uma das casas de espetáculo mais prestigiadas do planeta. Peixes pequenos não tem vez naquele palco e “Nanette” faz jus à relevância dessa artista.

Ainda tentando ao máximo não estragar as surpresas envolvidas nesse stand-up – não saber o mote central do espetáculo é um detalhe que enriquece a experiência de assisti-lo -, dá para dizer que “Nanette” tem um início meio fraco, pouco engraçado. Isso pode fazer com que muitos espectadores desistam de assisti-lo até o final, mas, sério, não faça isso. Acredite, você não vai ficar indiferente à segunda metade da apresentação.

“Nanette” é irretocável? Não. Mas não dá para falar sobre isso sem dar spoiler. Então, pare de ler aqui se você quiser fugir dele. Assista ao stand-up primeiro e depois volte aqui para a gente ~conversar~ sobre uma coisinha.

Crítica com spoiler

“Nanette” está sendo ovacionado por fazer uma coisa que a gente geralmente não vê num show de comédia stand-up: criticar a própria existência dos shows de stand-up. Lésbica assumida, Hannah Gadsby costuma abordar a vivência lésbica em suas apresentações – em tom de comédia, é claro. Nesse especial da Netflix, ela declara que vai parar de fazer isso.

O motivo? Hannah está exausta. Ela já não vê sentido em transformar sua trajetória em piada, pois essa trajetória é marcada por muita dor. Agora, essa mulher quer humanizar a si mesma no palco. Ela quer que o público compreenda o quanto os diferentes – como ela chama – sofrem para viver num mundo que não os aceita. Mas Hannah não quer se vitimizar, ela quer criar conexões. É aquela premissa clássica (e sempre válida): para conectar-me com o outro, eu preciso tomar conhecimento sobre as situações que ele vive.

Conexão é palavra chave do desfecho impactante de “Nanette”. O mundo precisa de mais conexão, mais compreensão e mais amor. Sim, Hannah está certa ao dizer isso e constrói uma narrativa tão sólida e inteligente que consegue impactar o público mesmo falando obviedades.

Só que lá nos minutos finais da apresentação, ela faz um decreto questionável: “É por isso que eu preciso largar a comédia. Porque o único jeito de falar a minha verdade e deixar a sala tensa é com raiva. Eu sinto raiva e acho que tenho todo o direito de sentir! O que eu não tenho direito é de espalhar a raiva. Não tenho. Porque a raiva, assim como o riso, pode unir uma sala cheia de estranhos de um jeito único. Mas a raiva, ainda que ligada ao riso, não vai aliviar a tensão. Porque a raiva é uma tensão. É uma tensão tóxica e contagiosa. Seu único propósito é espalhar um ódio cego e não quero participar disso. Porque uso a liberdade de expressão com responsabilidade e poder me colocar como vítima não torna minha raiva construtiva. Ela nunca é construtiva”.

Anger é a palavra usada por Hannah, e que foi traduzida como raiva. Mas raiva não é bem o sentimento expressado pela palavra anger seria mais algo como braveza, ou até fúria (mesmo que exista a palavra fury também). E eu discordo de que esse sentimento tenha como único propósito espalhar o ódio. No contexto apresentado em “Nanette”, essa anger é uma resposta ao ódio. Uma resposta viceral, um grito que não pode mais ser contido, pois ele está inundado de dor e inconformidade.

E esse grito, essa fúria, ela é construtiva sim. Ela é o estopim, a chama latente que alavanca a busca por mudanças. Que traz coragem para o enfrentamento. Stonewaall foi sobre fúria. O movimento sufragista foi sobre fúria. A luta pela pela democracia é sobre fúria. E tantos outros atos revolucionários também o são.

Hannah está exausta da fúria que carrega dentro do peito e ela tem todo o direito de estar. Porque esse sentimento avassalador que nos move também é o mesmo que nos deixa em frangalhos ao final do dia. Ele cansa mesmo. Cansa muito.

Seja como for, obrigada, Hannah, por dividir sua dor e sua fúria com a gente. Tenha certeza de que, como você pediu, nós vamos ajudar a cuidar da sua história.