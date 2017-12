HBO Go libera streaming para quem não tem TV a cabo

O Natal está chegando e a HBO deu o melhor presente para todos os brasileiros: a HBO Go, plataforma de streaming da companhia, que funciona nos mesmos moldes da Netflix, finalmente foi liberada para todos os brasileiros. Isso quer dizer que você não precisa mais assinar um pacote de TV a cabo para poder maratonar algumas de suas séries preferidas.

Para utilizar o HBO Go você precisa baixar o aplicativo em algum aparelho com iOS ou Android e fazer a assinatura do serviço. Atualmente eles estão oferecendo 30 dias grátis para teste, e depois disso será cobrada uma mensalidade. Para usuários Android, o preço é R$ 34,90. Para quem tem iOS, o preço é em dólares: US$ 11, o que dá, atualmente, cerca de 35 reais.

–“Estamos muito animados com o lançamento da HBO GO nas lojas digitais no Brasil. É um passo importante para que os brasileiros possam ter mais acesso ao nosso conteúdo exclusivo e assisti-lo a qualquer hora e em qualquer lugar”, conta Francisco Smith, vice-presidente da HBO Latin America.

Séries como “Game of Thrones”, “Girls”, “Westworld”, entre muitas outras, estão disponíveis para quem assina a HBO Go. Pronta para começar a maratona?