HBO libera dois novos trailers de ‘Game of Thrones’ em menos de 24 horas

Para tudo! A HBO acaba de liberar dois trailers da nova – e tão aguardada – temporada de ‘Game of Thrones‘. E ambos vieram quase juntos, em menos de 24 horas.

Os dois vídeos dão pistas do que está para acontecer no conflito final entre os personagens. Um deles mostram os personagem se preparando para a guerra – e finalmente o encontro de Arya (Maisie Williams) com Jon Snow (Kit Karington)!

O segundo mostra a Muralha após um ataque. Tudo está destruído e os vestígios dão a entender que muita gente morreu ali.

Assista aos dois trailers com cenas inéditas:

Ansiosa? A oitava e última temporada de ‘Game of Thrones’ estreia no próximo dia 14.