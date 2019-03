Hebe Camargo recebe homenagem de Serginho Groisman em ‘Altas Horas’

Conhecida pelos selinhos nos famosos e por sempre falar ‘gracinha!’, na última sexta-feira (8) e, ainda, Dia Internacional da Mulher, Hebe Camargo completaria 90 anos. Para celebrar essa figura tão importante, Serginho Groisman fez uma homenagem para a apresentadora no programa ‘Altas Horas’, no último sábado (9).

Para introduzir a matéria, Serginho falou sobre como a vitória feminina para conseguir espaço dentro da televisão não foi fácil, mas que, mesmo assim, Hebe conseguiu. Ele também aproveitou o momento para enfatizar que se sentia honrado por ter conhecido a apresentadora. “Uma pessoa incrível, de opinião, de generosidade, afetuosíssima. Tive muito prazer em conhecê-la”.

Para reviver a trajetória de Hebe na televisão, Serginho visitou a exposição “Hebe Eterna”, que está acontecendo no Farol Santander, em São Paulo. Mas, mais do que apenas ir lá, ele foi guiado pelo filho da grande artista, Marcello Capuano, e o sobrinho, Cláudio Pessutti – responsável pelo acervo exposto.

Durante a reportagem, Cláudio revelou que Hebe acompanhou a chegada do equipamento televiso no Brasil e, da mesma forma que ela precisou aprender a lidar com ele, a televisão aprendeu e muito com Hebe.

Com a exposição, eles também reviveram o momento em que a apresentadora deixou de ser morena e tornou-se loira (nunca mais voltando ao tom antigo!), a participação de Dercy Gonçalves no programa da Hebe – arrancando gargalhadas do público ao mostrar o seio – e, também, as várias entrevistas que ela participou.

Por fim, Serginho foi até a cabine em que é possível fazer uma foto em que você aparece dando um selinho na própria Hebe. Mas ele não deixou de lembrar que, ainda em vida, ele foi um dos privilegiados a receber o beijinho da apresentadora.