Helena Rizzo representa o Brasil em competição de chefs na Netflix

A Netflix acaba de anunciar que vem mais um reality show de culinária por aí: “The Final Table – Que vença o melhor”. O programa vai reunir 12 duplas de chefs do mundo inteiro e cada episódio é focado na culinária típica de algum país. Ao final, somente um chef sairá vencedor na disputa.

Para deixar a competição ainda mais interessante, a Netflix chamou nove chefs internacionalmente renomados para apresentar a gastronomia de seus respectivos países. O Brasil está entre eles e nós seremos representados por Helena Rizzo. Ela foi eleita a melhor chef mulher do mundo pela Veuve Clicquot, em 2014, e está à frente do restaurante Maní, em São Paulo – que figura no prestigiado ranking The World’s 50 Best Restaurants. Em 2017, Helena foi uma das mentoras do “The Taste Brasil”, reality culinário do GNT.

Além dela, os outros chefs convidados do “The Final Table”são: Enrique Olvera (México), Andoni Aduriz (Espanha), Clare Smyth (Reino Unido), Vineet Bhatia (Índia), Grant Achatz (Estados Unidos), Carlo Cracco (Itália), Yoshihiro Narisawa (Japão) e Anne-Sophie Pic (França).

Quem comanda a competição é Andrew Knowlton, escritor vencedor do prêmio gastronômico James Beard e editor da revista americana Bon Appétit. A criação e a produção são assinadas por Robin Ashbrook e Yasmin Shackleton – ambos do “MasterChef” e do “MasterChef Junior”. Segundo a Netflix, “The Final Table” estreia ainda esse ano, mas a data ainda não foi anunciada.