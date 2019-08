A atriz Heloisa Périssé acaba de dividir com seus seguidores do Instagram que está passando por um momento delicado. Ela descobriu um tumor nas glândulas salivares.

Apesar da notícia, sua mensagem a respeito do problema é cheia de otimismo. “Tô sumidinha, né? Pois é, a vida dá umas cambalhotas interessantes”, publicou ela no stories, anunciando que irá tratar-se com radioterapia e quimioterapia.

Torcemos para que a sua recuperação seja um sucesso, Heloisa!

–