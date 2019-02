Henrique Fogaça vibra com os primeiros passos da filha com síndrome rara

Um momento de muita emoção que quase todos os papais sentem em comum é presenciar seus filhos andando pela primeira vez. Não foi diferente para o jurado da versão brasileira do MasterChef, Henrique Fogaça, que comemorou na última terça-feira (26) uma importante conquista da filha Olívia, que é portadora de uma síndrome rara, ao dar os primeiros passos.

O vídeo, publicado no Instagram, já conta com mais de 377 mil visualizações e mostra a felicidade da família ao assistir os movimentos da pequena. “Que emoção, que benção, que felicidade em ver minha Olivia aprendendo a andar”, celebrou o papai.

A pequena, de 12 anos, é portadora de epilepsia fármaco-resistente, ou seja, que não responde aos remédios. A família aderiu, há cerca de dois anos e meio, à dieta cetogênica via sonda, o que auxiliou no desenvolvimento de Olívia, por ser uma alimentação rica em gorduras e com menos carboidratos.

No ano passado, o chefe comemorou outra vitória da filha, quando ela conseguiu, pela primeira vez, nadar na piscina. O momento fofo rendeu uma singela dança e um carinhoso abraço do pai. “Olívia adora dançar. Na água, então”, comentou Fogaça no vídeo que publicou no Instagram.

Durante a segunda temporada da versão amadores do Masterchef, o jurado desabafou sobre não conseguir cozinhar para Olívia. “Se você não consegue cozinhar para a gente, então pensa na sua criança. Minha grande frustração é não poder cozinhar para a minha filha. Ela se alimenta por sonda. Não sente gosto. Se sente, não pode falar”.