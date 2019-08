Hilary Duff voltará em cena com ‘Lizzie McGuire’ em nova série do Disney+

‘Lizzie McGuire‘ vai retorna com episódios inéditos no Disney+ – e com Hilary Duff reprisando o papel principal! O anúncio é um de vários da D23 Expo, evento da Disney que está acontecendo neste fim de semana.

Televisionado entre 2001 e 2004, a série antiga retratava as aventuras de uma jovem e seu alter ego durante sua fase turbulenta da adolescência. A produção também ganhou um filme intitulado ‘Lizzie McGuire – Um Sonho PopStar‘, que fez muito sucesso na época de seu lançamento.

Terri Minsky, criadora da série antiga, vai assinar os novos episódios que ainda não tem data de estreia prevista no streaming. A nova série vai abordar Lizzie já com 30 anos tentando sobreviver na cidade de Nova York.

Mal podemos esperar!