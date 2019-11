His Dark Materials é mesmo a ‘nova GoT’? Veja o que achamos do 1º episódio

Nesta segunda-feira (4) finalmente estreia a primeira temporada de ‘His Dark Materials‘, série da HBO que vem sendo muito falada nos últimos tempos. A expectativa do público – principalmente aqueles que ficaram viúvos de ‘Game of Thrones‘ – é alta, já que essa produção está sendo considerada como a “candidata à nova GoT“. Mas, será que a série é tudo isso mesmo?

A convite da HBO, o MdeMulher já assistiu ao primeiro episódio e vamos te contar alguns detalhes da trama, além de dar nossas primeiras impressões. Mas, claro, sem nenhum spoiler!

Batizada de ‘Fronteiras do Universo‘ aqui no Brasil, a série é mais uma adaptação da obra de Phillip Pullman que conta a história de Lyra (Dafne Keen), uma menina corajosa que vive em um mundo onde animais possuem almas humanas. Quando seu melhor amigo desaparece inexplicavelmente, a garota descobre um plano comprometedor de uma organização secreta – e acaba virando alvo deles. Lyra, então, precisa solucionar um enigma perigoso antes que aconteça algo a ela e às pessoas aos seu redor.

A saga de Pullman já virou filme anteriormente. ‘A Bússola de Ouro‘, lançado em 2007, foi dirigido por Chris Weitz – responsável por ‘A Saga Crepúsculo: Lua Nova‘ – e trouxe vários nomes famosos no elenco, como Nicole Kidman e Eva Green. Por outro lado, a produção foi massacrada pelos fãs do livro original e recebeu nota baixa da crítica internacional. Se livrar dessa má fama de adaptações é o maior desafio da HBO nesse momento.

O primeiro episódio é, no geral, bem introdutório. Com aproximadamente uma hora de duração, “Lyra’s Jordan” foca em apresentar essa garota órfã que vive em Oxford, na Inglaterra, e sempre está atenta aos acontecimentos que a rodeiam. Vemos também o início do arco de Asriel (James McAvoy), tio de Lyra que, assim como mostra o trailer, descobre um mundo paralelo à realidade deles e faz um alerta ao chamado Magisterium, um grupo religioso que comanda o local onde a trama se desenvolve.

–

Mrs. Coulter (Ruth Wilson) também faz uma aparição do meio para o final do episódio e é ela que puxa as rédeas do conflito principal. Seu ar misterioso dá um charme à personagem e deixa um gostinho de “quero mais”. Dentre as figuras principais que apareceram na divulgação da série, o único personagem que ainda não dá as caras é Lee (Lin-Manuel Miranda), mas a sua participação promete ser importante a longo prazo.

Em linhas gerais, a série tem muitas cenas à noite, ou em ambientes fechados e mais escuros, que dão o clima fantasioso e misterioso – e a narrativa se propõe a isso desde o início. Um ponto a ser destacado é o uso de efeitos visuais para concretizar as figuras dos animais companheiros dos humanos que, por sinal, são muito lindos – e alguns bem fofos.

–

Tendo isso em mente, vamos ao questionamento que muitos compartilham: ‘His Dark Materials’ é realmente a nova ‘Game of Thrones’? A resposta é não! Isso porque a série inédita é bem mais sutil e reflexiva. Então, não espere combates corpo a corpo e conflitos sanguinários, a proposta de ‘HDM’ é muito mais contida nesse quesito e leva os espectadores para o ambiente fantástico e poético.

Agora, isso não quer dizer que a experiência à qual a produção nos convida a participar seja menos adorável. Inclusive, por ser simpática, a história narrada tem grandes chances de ser adorada pelo público. Ah, outra coisa: a abertura da série é linda e traz uma trilha sonora de arrepiar (isso, sim, faz jus à ‘GoT’).

–

Mesmo que esse prólogo soe monótono e longo demais em certos momentos, ‘His Dark Materials’ mostra que tem uma história sólida e atraente para contar, trazendo atores bons e uma produção de ponta sem cair na mesmice. Se você adora séries e filmes com tendência para narrativas mágicas desse tipo, esse momento é todo seu.

‘His Dark Materials’ estreia na HBO nesta segunda-feira, às 23h. Os episódios também estarão disponíveis para acesso na HBO GO no mesmo horário.

A obra famosa que deu origem à série

Como dissemos anteriormente, tanto ‘His Dark Materials’ quanto o filme de Nicole Kidman foram inspirados diretamente da trilogia de Pullman, que também se chamada ‘Fronteiras do Universo’.

Os três títulos, publicados entre 1995 e 2000, retratam as aventuras de Lyra nos mundos alternativos totalmente desconhecidos pelos humanos. Os livros já tiveram várias edições de relançamentos e perpetuam uma história muito querida pelos amantes de fantasia. São eles: ‘A Bússola de Ouro‘, ‘A Faca Sutil‘ e ‘A Luneta Âmbar‘.

Fica a dica se você está à procura de uma obra interessante para ler que vai te viciar na história! Você pode adquirir os exemplares clicando neste link.

*Esta reportagem reúne produtos escolhidos a dedo por nosso time de editores e repórteres, e incluímos os links para compra, para facilitar sua vida. Se você comprar na Amazon algo que foi linkado no nosso site, podemos receber uma comissão.