A Princesa Diana é uma presença constante na família real, mesmo 20 anos depois de sua morte. No casamento real, a mãe de Harry e William pode não ter estado presente fisicamente, mas os noivos decidiram reservar um espaço de honra em sua memória. A homenagem foi lindíssima: um assento vazio ao lado de William, no lugar mais próximo da noiva, Meghan Markle.

A família de Diana também teve vez na cerimônia. Além de tios e primos pelo lado materno de Harry terem sido convidados, a irmã de Diana, Lady Jane Fellowes, fez uma leitura especial no altar. Quando ela aceitou esta participação, Harry e Meghan declararam “estar honrados por Lady Jane representar a família e ajudar a celebrar a memória da falecida princesa no dia do casamento”. Emocionante!