Homenagem do Caldeirão a Sandy & Júnior levou todos às lágrimas

A edição de Caldeirão do Huck deste sábado (30) contou com a participação da famosa dupla “Sandy & Júnior”, que recentemente anunciou o seu retorno com shows por todo o país.

O programa relembrou a trajetória dos dois, desde aquela primeira apresentação fofa no extinto Som Brasil em 1989, quando cantaram a icônica “Maria Chiquinha”.

A homenagem ainda contou com depoimentos de várias pessoas que marcaram a vida de Sandy e Júnior: a mãe, Noely, o pai, Xororó, o ex-apresentador do Som Brasil Lima Duarte, os colegas de elenco do seriado de sucesso da dupla, os amigos de longa data e seus respectivos cônjuges, Lucas Lima e Monica Benini.

Não é nem preciso dizer que os irmãos caíram em lágrimas! E eles não foram os únicos…

Tô vendo a minha vida inteira passando na tela da minha TV. Mano, meu coração tá explodindo de amor… O AMOR POR ELES É ABSURDO. Estão enraizados na minha vida, na minha história mesmo. #SandyeJuniorNoCaldeirão pic.twitter.com/yxqoKhFPKd — ▽ Babi ▲ (@bagodoi) March 30, 2019

Ai gente, não tenho estrutura pra esse programa! #SandyEJuniorNoCaldeirão — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 30, 2019

EU NÃO TO NADA BEM COM ESSA PARTICIPAÇÃO DE SANDY E JUNIOR NO CALDEIRÃO EU SONHEI TANTO COM ESSE REENCONTRO SÓ QUEM É FÃ DE VERDADE SABE. #SandyEJuniorNoCaldeirão — Gui (@Aguinaldinho) March 30, 2019

Pega o lencinho que essa parte é emoção pura #SandyeJuniornoCaldeirao — Fe Paes Leme (@FePaesLeme) March 30, 2019

A dupla também participou do quadro “Visitando o Passado”, no qual revisitaram um cantinho muito especial que foi reconstruído no estúdio do programa: a casa de infância, onde viveram diversos momentos inesquecíveis com a família e ensaiaram a apresentação que pouco tempo depois mudaria a sua vida para sempre.

Mas é claro que não poderia faltar uma coisa: a música. Em sua primeira apresentação desde o anúncio da turnê, “Sandy & Júnior” cantaram os seus maiores sucessor! Abrindo o Caldeirão do Huck com “A Lenda”, “Quando Você Passa” ( mais conhecida como “Turu Turu”) e “Desperdiçou” e encerrando o programa com “Quatro Estações” e “Vamo Pulá!”

Os fãs da dupla foram à loucura! E todos nós tivemos um gostinho do que será os shows que estão por vir.

