Antes de começar a prova do Atletismo do ‘BBB18‘, Tiago Leifert passou a última tarefa do reinado de Mahmoud: ele deveria vetar SEIS pessoas da prova do líder. Como era de se esperar, os selecionados não ficaram muito feliz.

A primeira pessoa vetada por Mahmoud foi Ana Paula, e para completar as outras cinco ele começou a listar os homens da casa. Assim ele afastou da prova Caruso, Diego, Wagner e Viegas. O veto dos homens só parou quando Jéssica se ofereceu para ficar de fora da prova do líder. A exclusão de todos os membros do Grupo dos Cuecas (nome horrível dado por Diego) foi um baque para os rapazes, tanto que Tiago Leifert precisou pedir que um deles parasse de murmurar palavrões porque o microfone estava pegando.

O assunto repercutiu mesmo um dia depois: Caruso e Viegas estavam no banheiro e conversaram sobre como se sentiram durante a exclusão. “Na hora você ficou de boa, man?” perguntou Viegas enquanto fazia higiene facial. “Ah, fiquei p*tp, véi“, respondeu Caruso, que se banhava no box do Quarto Tropical.

Mas uma dúvida ficou na cabeça deles: se Jéssica não tivesse pedido para ser vetada, quem seria a sexta pessoa escolhida por Mahmoud? Aí já não tem como saber.