Lucas Veloso dispara no “Dança dos Famosos” 2017 com forró

A noite deste domingo, 03, no “Domingão do Faustão” foi cheia de emoções – e não só porque rolou José Augusto e a cantora paraguaia Perla no Ding Dong: foi a vez dos homens do “Dança dos Famosos” se jogarem no forró e provarem que não vão ficar atrás das apresentações incríveis das mulheres na semana anterior (menos a da Baby do Brasil, que se acidentou e não pôde dançar).

O júri artístico contou com a participação da talentosa Juliana Paiva (ex-participante do “Dança dos Famosos” 2014), Stephan Nercesian (que esteve na “Dança” em 2006) e a modelo transexual Lea T. Já Carlota Portela e Caio Nunes ocuparam as cadeiras do júri técnico para analisar com aquela seriedade costumeira as apresentações dos rapazes. Vamos conferir uma a uma:

Thiago Pereira

Durante o treinamento da semana, o nadador Thiago Pereira teve um pouco de dificuldade em soltar o quadril e colocar os pés nos cantos certos durante os passos do forró (quem nunca?). Já na apresentação ao vivo, ele ficou mais solto (mas só um pouco!), arriscando até uns passinhos de sofrência sertaneja no meio de “Espumas ao Vento”, de Amelinha. Stephan brincou que Thiago havia tomado chá de quebra-pedra, porque estava molinho na dança, mas isso não foi o bastante para tirar notas muito altas. Acontece.

Nicolas Prattes

O ator teve um treino semanal bem animado, mas sem fazer muitos avanços: nos ensaios até derrubou sua professora!! “Bate Coração” foi sua música e a plateia foi ao delírio – a ponto de arrancar urros do pessoal a cada passo mais ousado com sua professora. O resultado foi bem esperado: Nicolas terminou ofegante e o público aplaudiu de pé. Lea T inclusive ressaltou que o jovem ator foi muito bom na interpretação durante a dança, vivendo aquela história com sua parceira.

Raul Gazolla

Não tem tempo feio para Raul Gazolla, pois mesmo trabalhando bastante em “A Força do Querer“, ele está lá praticando passos de forró nos horários de treino. O ator se apresentou com o clássico “Vem Morena”, de Elba Ramalho, e mais uma vez fez a plateia se erguer para aplaudir. Juliana Paiva mandou aquele 10 para Raul Gazolla logo depois de ter sido “torturada” por Faustão e obrigada a assistir de novo sua apresentação de forró de quando participou da competição. Mas o que o júri técnico tinha para falar sobre a dança? Carlota Portela se mostrou encantada e mandou um 9,9.

Joaquim Lopes

Sempre bem-humorado, Joaquim fez todas as brincadeiras possíveis antes da performance. Até mesmo declarou que Lucas Veloso é seu novo arquirrival na competição, prometendo um beijo na professora para chamar a atenção. No palco, o apresentador se poupou de fazer estripulias durante a música “Tenho Sede”, mas arrancou aplausos principalmente pelo carisma e sorriso durante a dança. Lea T elogiou o “fogo” na apresentação e o jurado técnico Caio Nunes apontou alguns “enganos” no controle físico do espetáculo.

Rafael Zulu

Os ensaios do ator com sua professora foram pura sedução, a coisa pegou fogo e foi apenas uma prévia do gingado que os dois apresentaram na música “Sebastiana”. Em um dado momento da música, a professora ficou apenas sentada no chão e Zulu fez um solo de dança impressionante. Stephan deu nota 10 e elogiou principalmente a lábia do xavequeiro, e os jurados técnicos falaram bem principalmente da química dos envolvidos. Resultado? Nota 10 de TODOS os jurados.

Lucas Veloso

Se tem uma apresentação que todos estavam esperando era a de Lucas Veloso, afinal ele arrasou em sua estreia e virou o ~arquirrival~ de Joaquim Lopes e Rafael Zulu. Ao falar sobre sua dança anterior, o novo trapalhão explicou que no momento da música baixou um Michael Jackson nele e foi. “Feira de Mangaio” foi o forró escolhido para o show e, como era de se esperar, foi bastante elogiado pelos jurados. “Seu corpo é naturalmente dançante”, afirmou Carlota Portela após recomendar que Lucas se dedique à dança na vida.

Beleza, todo mundo ganhou um baita notão, mas como que ficou o ranking? Joaquim Lopes e Rafael Zulu estavam certos: Lucas Veloso é a diva que todo mundo quer copiar. O filho do saudoso Shaolin ficou em primeiro lugar disparado com 19,9 pontos no total. O segundo lugar está empatado entre os dois rivais com 19,6 pontos. Nicolas Prattes aparece em quarto com 19,5; Raul Gazolla em quinto com 19,4 e Thiago Pereira na lanterninha com 19,1. A competição continua na próxima semana e logo chegará o momento de rolar eliminação.