Hugh Jackman deu a melhor resposta aos boatos de que ele seria gay

O ator australiano Hugh Jackman – você sabe, o Wolverine de “X-Men” e o Jean Valjean de “Os Miseráveis” – vive às voltas com boatos a respeito da sexualidade dele. Porque aparentemente um homem heterossexual não pode ser tão lindo e talentoso. Ele atua, canta e dança com excelência.

Em entrevista ao jornal Metro, de Londres, ele deu a melhor resposta quando questionado sobre os rumores. Ele explicou que “alguns caras ficam bravos e falam ‘não diga que eu sou gay!’, mas por mim tudo bem“. Afinal de contas, ser gay não é um defeito, não é mesmo?

O ator ainda comentou que acha que os boatos começaram em 2003, quando ele interpretou Peter Allen, um cantor e compositor bissexual, no musical “The Boy From Oz“. Em uma determinada cena, o personagem de Jackman dava um beijo na boca de seu grande amor, Greg.

Ele conta que por algum motivo começou a rir no palco, e, para disfarçar, continuou beijando o colega até que a vontade de rir passasse. “Eu fiquei beijando ele (…) mas a vontade de rir nunca passava, a plateia podia ver meu corpo tremendo de rir, e os boatos começaram”.

Mas deixem que digam, não é mesmo Hugh Jackman?