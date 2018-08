Humilde, Ariana Grande tem melhor reação após pedido inusitado de fã

É cantora atenciosa que chama, né? No último sábado (25), durante uma apresentação no Ace Hotel, em Los Angeles, a cantora Ariana Grande fez o que poucos famosos fariam: recomeçou uma canção quando ouviu o seu fã pedindo por isso.

Sentada em um banco, Ariana não esperou muito para pausar a música “Raindrops (An Angel Cried)”, presente no álbum mais recente dela “Sweetener”, e fazer o que um dos seus fãs gritou diretamente da plateia: “Comece de novo, eu não estava pronto para gravar”.

Com bom humor, Grande simplesmente falou: “Você disse para eu recomeçar porque você não estava gravando? Eu ouvi”.

Em seguida, a cantora se prontificou a responder o pedido do garoto: “Claro! Você está pronto agora? Me desculpe. Isso é engraçado!”.

Quando o público respondeu unanimemente “sim!”, Ariana posicionou-se novamente no banco e recomeçou a canção: “When raindrops fell down from the sky, the day you left me, an angel cried. Oh, she cried”, o que levou todo mundo à loucura com aquele agudo que só ela sabe fazer. Rainha demais!

Assista ao momento: