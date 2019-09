Ícone! Meghan Rapinoe é eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa

Aconteceu nesta segunda-feira (23) a Fifa The Best, premiação que elege os melhores jogadores de futebol do mundo. E a nossa querida Meghan Rapinoe foi um dos grandes destaques da premiação, pois levou para casa o troféu de Melhor Jogadora de Futebol Feminino!

Concorrendo com Lucy Bronze, da Inglaterra, e Alex Morgan, dos Estados Unidos, a também norte-americana teve uma grande atuação durante a Copa do Mundo Feminina 2019, sendo eleita na época a principal craque do evento. Infelizmente, esse ano Marta não concorreu ao prêmio de Melhor Jogadora – mas ela já tem seis troféus em casa.

–

Outras mulheres foram reconhecidas na premiação: a holandesa Sari van Veenendaal recebeu o prêmio inédito de Melhor Goleira e Jill Ellis, dos EUA, levou a estatueta de Melhor Técnico(a) de Futebol Feminino.

Além dessas, uma outra vitória chamou bastante atenção. A brasileira Silvia Grecco recebeu o prêmio Fifa Fan Awards. Descoberta a partir de uma reportagem da Rede Globo, ela ficou conhecida mundo afora por narrar os jogos a seu filho Nickollas, que possui deficiência visual. O também brasileiro Alisson Becker levou o prêmio de Melhor Goleiro para casa.

Veja a lista completa de vencedores do Fifa The Best 2019:

Melhor Jogadora

Lucy Bronze, da Inglaterra

Alex Morgan, dos Estados Unidos

Meghan Rapinoe, dos Estados Unidos

Melhor Jogador

Cristiano Ronaldo, de Portugal

Lionel Messi, da Argentina

Virgil van Dijk, da Holanda

Melhor Técnico de Time Masculino

Pep Guardiola, da Espanha

Jurgen Klopp, da Alemanha

Mauricio Pochettino, da Argentina

Melhor Técnico de Time Masculino

Jill Ellis, dos Estados Unidos

Phil Neville, da Inglaterra

Sarina Wiegman, da Holanda

Melhor Goleira

Christiane Endler, do Chile

Hedvig Lindahl, da Suécia

Sari van Veenendaal, da Holanda

Melhor Goleiro

Alisson Becker, do Brasil

Ederson Santana, do Brasil

Marc-André ter Stegen, da Alemanha

Prêmio Puskás

Lionel Messi, da Argentina

Juan Fernando Quintero, da Colômbia

Dániel Zsóri, da Hungria

Prêmio Fifa Fan Awards

Silvia Grecco, do Brasil

Torcida holandesa na Copa do Mundo Feminina

Justo Sánchez, do Uruguai