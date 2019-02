Ilustrador imagina atrizes brasileiras como princesas da Disney

A gente já viu as princesas da Disney em tantas versões que já perdemos as contas. Até como cachorro-quente elas foram imaginadas! Mas o ilustrador Higgo Cabral pensou diferente: e se as princesas da Disney fossem interpretadas por atrizes brasileiras? O resultado é uma linda homenagem a 15 atrizes e as personagens clássicas. A coleção de ilustrações ganhou o apropriado nome de “Encantadas”. Veja só:

Mariana Ximenes como a rainha Elsa

Paolla Oliveira como Bela

Marina Ruy Barbosa, claro, como Merida

Sabrina Sato foi a eleita para Mulan

E Carolina Dieckmann é a Tinker Bell

Sophie Charlotte é Branca de Neve

E Grazi Massafera, a princesa Aurora

Que tal Leandra Leal como Alice?

E Josie Pessoa é a Ariel

Quer ver todas, e mais trabalhos de Higgo Cabral? Siga o artista no Instagram!