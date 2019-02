Império: José Alfredo vive dias de terror na prisão

Desprezar o amor da Imperatriz pode ter um preço alto. Isto é o que José Alfredo (Alexandre Nero) vai descobrir nos próximos capítulos de Império. Marta (Lilia Cabral) tentou se aproximar do marido, mas ele a rejeitou. Por vingança, a socialite falida o denunciou à polícia. Mais do que depressa, agentes federais vão ao local e levam Zé. O Comendador é algemado e sai de lá aplaudido pela comunidade.

Imediatamente, Merival (Roberto Pirillo) é acionado e acompanha o depoimento de Zé no distrito. O delegado exige saber o que aconteceu durante esses meses em que o empresário se fingiu de morto e Zé mente: “Tomei um calmante produzido por um xamã e a última coisa da qual me lembro foi de pegar minha mulher com o amante na minha casa. Depois, acordei num garimpo sem memória, que com o tempo foi voltando”, explica. Josué (Roberto Birindelli) endossa o depoimento do chefe e entrega como prova o vidrinho que continha o tal calmante para análise.

Marta também vai à delegacia, mas é para esbofetear o marido fujão. Porém, pior do que enfrentar a ira de Marta é ser mandado para um presídio. Isso porque, após o depoimento, a autoridade diz a Merival que não poderá liberar o cliente dele enquanto não tiver um alvará de soltura assinado pelo juiz.

Sendo assim, Zé Alfredo é levado para a penitenciária e passa semanas de terror atrás das grades, sem saber qual o seu destino. Para desespero ainda maior dele, Zé fica impossibilitado de descobrir, finalmente, quem é Fabrício Melgaço, o vilão que manda e desmanda em Maurílio. E também de encontrar sua fortuna roubada.



No primeiro almoço na penitenciária, José Alfredo recebe um bilhete sinistro na marmita. Nele virá escrito: “Se quiser saber quem é Fabrício Melgaço, ligue para o número abaixo. Você vai ouvir a voz dele!” Depois disso, Zé pede para ser incluído na lista de espera para fazer ligações e, ao tentar contato com o tal número, uma sequência de imagens vai deixar o telespectador com a pulga atrás da orelha. Primeiro, Maurílio surge conversando ao telefone com o pai. E o Comendador tentando em vão completar uma ligação. Assim que Maurílio desliga, Zé consegue completar a ligação e quem atende é Merival. Espantado, o Comendador questiona se é realmente seu advogado do outro lado da linha, e ele rebate: “Onde conseguiu meu telefone particular?”. Zé afirma que foi na cadeia e Merival assegura que vai tirá-lo de lá o quanto antes. E, espantado, o homem de preto não comenta nada sobre Fabrício com o agora suspeito número 1.

A cena da prisão vai ao ar nesta terça-feira (03).

Veja o resumo da semana