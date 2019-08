Impossível não rir de Dani Calabresa contando como foi fazer cena de sexo

Um dos destaques atuais da TV paga é o programa ‘Que história é essa Porchat?‘, em que o humorista Fábio Porchat reúne no GNT um grupo de famosos e anônimos para que contem histórias engraçadas de sua vida. No episódio exibido nesta última terça-feira (22), Dani Calabresa foi uma das convidadas e narrou como foi gravar para o cinema uma cena em que transava com o personagem de Fábio no filme ‘Mude de Vida, Pergunte-me Como‘, e a história foi meio cômica… e meio dramática (!).

Dani Calabresa, que não tinha experiências na teledramaturgia com cenas de sexo, ficou um pouco confusa com a dinâmica da coisa, e o primeiro desafio foi encontrar uma posição. “Vamos sentados, um de frente pro outro?”, sugeriu a humorista já pensando que o Porchat iria abraçá-la tampando o peito e a coxa do humorista iria disfarçar seus “pneus”.

Ao perceber uma Dani Calabresa meio aflita, uma figurinista deu um jeitinho de ajudar. “Eu vou te proteger“, disse a profissional que propôs um sutiã e shortinho bege com o intuito de evitar a nudez da atriz. O diretor, no entanto, não curtiu muito a vestimenta porque estava visível no vídeo. Para ajudar, a mesma figurinista voltou com mais uma saída para a humorista: fita adesiva para segurar os seios. “Ela embrulhou essa minha teta como uma empada”, narrou Calabresa deixando até Fátima Bernardes, outra convidada do programa, não conseguindo segurar o riso.

Mas a situação ficaria ainda mais complicada: o shortinho também estava visível no vídeo. Para contornar a situação, a figurinista veio com um elástico para colocar lá embaixo e defendeu sua ideia: “Todo mundo em novela usa!”. Segundo Calabresa, a “vestimenta” era tão desconfortável que, qualquer movimento “a pecheca ia saber se era estúdio ou externa”. A platéia não se aguentou e tinha gente prestes a rolar de rir.

Dani Calabresa é um cristal sem defeitos que precisamos proteger, não tem condições! O vídeo dessa história foi publicado nas redes sociais do GNT e tem feito sucesso na internet desde a exibição do programa na televisão.

