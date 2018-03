A cantora e influencer Luísa Sonza revelou, em vídeo publicado na última quarta-feira (28), no canal do YouTube Hotel Mazzafera, de Matheus Mazzafera, que seu casamento com o humorista e youtuber Whindersson Nunes custou mais de um milhão de reais.

Em um jogo rápido de perguntas e respostas, ao ser questionada sobre o orçamento da festa ter sido maior do que um milhão, Luísa disse: “Foi, sim. Mas tudo bem, gente. Foi uma vez na vida, né?”.

A cerimônia, que aconteceu em fevereiro passado na Praia de Marceneiro, mais especificamente na Capela dos Milagres, no município de São Miguel dos Milagres (Alagoas), contou com cerca de 350 convidados – entre eles, diversos influencers e a cantora Simone, da dupla Simone e Simaria, uma das madrinhas.

Luísa usou um vestido que pesava 40 quilos, com decote em V e mangas compridas, além de aplicações em toda sua extensão. A peça foi assinada pela estilista queridinhas das famosas Lethicia Bronstein, também responsável pelas joias da noiva, avaliadas em 200 mil reais.

Já a festa ocorreu em uma espécie de tenda ao lado da capela, e teve shows do Dj Alok e do funkeiro MC Kekel. A decoração, de Kessia Tabosa, foi um show à parte, composta por uma infinidade de flores brancas e cor-de-rosa enfeitando todos os espaços.

Junto de Luísa há dois anos, Whindersson fez um post em seu Instagram, na última quarta-feira (28), celebrando um mês de casados.

Veja o vídeo, na íntegra: