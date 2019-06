Instagram bloqueia perfil de Ana Paula Padrão e apresentadora se revolta

Na última segunda-feira (10), Ana Paula Padrão fez uma postagem em sua conta pessoal no Instagram em que lamentava a morte do pai. A imagem mostrava ela quando mais jovem, ao lado de Fausto Orlando de Vasconcelos Padrão. A legenda trazia uma poesia de Fernando Pessoa que fala sobre saudade e tristeza.

Em outra publicação, a apresentadora do ‘MasterChef‘ mostrou uma foto mais recente dos dois e expressava o mesmo sentimento. Logo, vários comentários surgiram prestando condolências à Ana. Em agradecimento, ela resolveu curtir cada um dos comentários, mas o Instagram impediu a execução.

A rede social bloqueou o recurso de curtidas de Ana após ela tê-lo usado muitas vezes em um curto período de tempo. Esse bloqueio geralmente é usado para evitar spam e ataques de possíveis malwares. Só que neste caso foi longe demais.

A jornalista fez um terceiro post em que mostra um print da tela com as instruções que apareceram para ela no Instagram. Na legenda, escreveu: “Quis reconhecer todos aqueles que me enviaram bons sentimentos pela morte do papai, mas parece que o insta achou que eu fui longe demais… Curiosos tempos esses em que agradecer um gesto de solidariedade é motivo de desconfiança… Ainda bem que papai, aquele gentleman, não tá mais aqui pra ver”.

Logo em seguida, Ana colocou diversas hashtags contra a atitude da rede. Algumas diziam “vontade de largar tudo”, “odeio esse mundo estúpido” e “redes boçais”.

Veja a publicação: