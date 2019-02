A disputa pelo prêmio de um milhão e meio do BBB19 não acontece somente entre as quatro paredes da casa instalada nos Estúdios Globo. Aqui do lado de fora, as famílias e assessorias dos confinados utilizam suas redes sociais para angariar cada vez mais torcedores. Mas como esses perfis estão lidando com as polêmicas na casa?

Os brothers mais problemáticos da atual edição são, sem qualquer sombra de dúvida, Maycon e Paula. O mineiro vendedor de queijos já contou histórias com práticas de violência animal e zoofilia, mas a principal crítica recente a respeito do participante é sua intolerância religiosa com crenças de matriz africana. Em uma conversa, ele relacionou um momento de emoção de dois brothers a uma vez que viu dois urubus comendo “uma macumba”.

Já Paula dispensa comentários, pois ela tem um repertório gigante de polêmicas dentro da casa mais vigiada do Brasil. Entre as mais repercutidas estão comentários preconceituosos com negros, pobres e também intolerância religiosa (ela relacionou o hábito de Gabriela fumar com uma entidade religiosa, a quem chamou de “treco”).

Os brothers estão confinados sem qualquer comunicação com o mundo aqui de fora, então eles não fazem ideia do quanto tem soado mal suas declarações. É aí que entra os perfis oficiais do Instagram, sempre dispostos a compartilhar memes e algumas declarações oficiais. A família de Maycon, por exemplo, publicou no Instagram um comunicado ao público pedindo desculpas pelo comportamento do mineiro. “Sabemos da insatisfação de muitos de vocês com recentes episódios relacionados a ele. Referente a comentários ditos, equivocados ou não, nos sentimos constrangidos e envergonhados. Viemos nos desculpar publicamente”, diz a mensagem postada no Instagram pessoal dele.

O perfil ainda explica que os comentários são reflexo da falta de conhecimento e instrução do brother, o que o levou a frases preconceituosas enraizadas na infância dos brasileiros. O perfil também ressaltou que os atos de zoofilia nunca foram praticados por ele, e que tudo não passou e uma zoeira. “Repudiamos tais atos e assim como vocês, não gostamos da brincadeira. O que foi, de fato, uma infelicidade em meio a distrações bem humoradas e carinhosas com todos os outros participantes“, termina o comunicado.

Enquanto a família de Maycon correu para conter o estrago (afinal o brother estaria sendo já investigado pelas coisas ditas no programa), o perfil de Paula segue sem qualquer referência às polêmicas. Quem segue a sister no Instagram vê apenas memes e posts de torcida, sem qualquer referência às coisas que pegaram mal.

Vamos acompanhar o desenrolar dos fatos para ver se o perfil da competidora também se manifesta a respeito das tretas da casa.