Integrantes do ‘NSync se reúnem para inaugurar estrela na Calçada da Fama

Essa segunda-feira foi especial para quem é fã do ‘NSync. Uma das principais boy bands do fim dos anos 1990 se reuniu em Hollywood, nos Estados Unidos, para inaugurar a merecida estrela na Calçada da Fama. E foi formação completa, com direito a Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick, juntinhos como nos velhos tempos.

–

A cerimônia foi estrelada, com direito a apresentação de Ellen DeGeneres e presença da atriz Jessica Biel, que é casada com Timberlake. A estrelinha dos ~meninos~ está perto de outras boy bands que abalaram nossos corações, como os Backstreet Boys e os New Kids on the Block.

–

O ‘Nsync vendeu mais de 30 milhões de ábuns apenas nos EUA, e foi indicado para oito Grammys. Merecida homenagem!