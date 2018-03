Atualmente Gleici está confinada no quartinho superior da casa do ‘BBB‘ logo após ter sido eliminada em um paredão falso do reality. De lá, ela tem acesso a guloseimas e um pay-per-view mostrando tudo o que está rolando na casa mais vigiada do país. A sister tem previsão de retorno ao jogo na próxima sexta-feira, e a internet já teve uma ideia maravilhosa sobre essa volta.

Um usuário do Twitter construiu toda uma situação que seria muito legal de acontecer. Nela, Gleici encarnaria a protagonista Clara (Bianca Bin) de ‘O Outro Lado do Paraíso‘ e voltaria para a casa ao som de Bon Jovi. Confira:

Sexta, a festa do #BBB18 tem que ser do tema #OOutroLadoDoParaiso pra eles reconstituírem a cena da volta da Clara pra se vingar de todos. Seria ótimo a Gleici entrando de vestido vermelho ao som de "Blaze of Glory" do Bon Jovi. Faz acontecer @bbb @boninho @TiagoLeifert — Danilo LP (@danilocmLP) March 6, 2018

O capítulo citado é o do retorno da personagem Clara após ficar 10 anos confinada em um hospício a mando dos vilões da novela. A personagem fez toda uma preparação para seu retorno triunfal, arrumando cabelo e o visual para surgir diante toda a sociedade de Palmas. Para selar de vez o destino de seus rivai, a personagem pegou o microfone e anunciou que era um prazer estar de volta. A cena logo entrou na lista de momentos icônicos de vingança da nossa teledramaturgia.

E sabe o que é o melhor? A própria Gleici conhece a referência! Enquanto assistia ao pay-per-view de sua televisão no quarto separado, a sister chegou a citar a frase de Clara, simulando seu retorno ao reality. Por favor, Boninho, isso precisa acontecer de verdade!