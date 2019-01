Hana foi uma dos participantes do BBB19 mais citadas quando Tiago Leifert fez aquela votação de “quem você gostaria que saísse da casa?“. Um de seus votos foi o de Diego, usando como argumento o fato de que a sister é muito ~combativa~. Não sabemos se esse motivo é real ou se Diego apenas não está acostumado a ver mulheres emitindo opiniões mais fortes, mas a internet começou a acreditar que pode ser um amor incompreendido por aí.

Nos últimos tempos, Hana e Diego têm protagonizado alguns pequenos desentendimentos, para a diversão do público. Num vídeo, que viralizou na internet, Hana chama o colega de confinamento de “Diega” e… bem… ele fica muito pistola com o nome feminino.

Diego ficou bravo com a Hana, to rindo MUITO da cara dele HAHAHAHA desculpa #BBB19 pic.twitter.com/6NDOKVOax2 — isa 👭 (@isacomentei) January 24, 2019

Durante a última festa, Hana ficou com Alan e os dois trocaram beijos. Nada de muito quente, as coisas estavam até comportadas, mas Diego se incomodou com isso. Mesmo ele não fazendo parte do casal! Isolado com amigos, o brother disse que Hana se exaltou e que não deveria ter feito aquele tipo de coisa.

Diego reclama bastante de Hana, mas parece que está sempre por perto da sister, e isso fez brotar uma sementinha na internet a respeito de um possível amor encubado do brother. Será que Diego na verdade está caidinho por Hana, mas não consegue expressar isso? Bem, a internet já levantou toda a teoria nas redes sociais.

Diego reclama das "patadas" que a Hana dá nele mas também não desgruda né?! É amor encubado essa porra. #BBB19 — jeff (@JeffComenta) January 23, 2019

gnt to començando a achar real que o Diego tbm gosta da Hana, o jeito que ele olhou Halan se beijando, o piti que ele deu #BBB19 pic.twitter.com/67yVt9KlvW — ani 🥑 (@anicomenta) January 24, 2019

Será que o Diego é afim da Hana, gente? Porque é a única explicação… pic.twitter.com/X5EEHUWpQF — hana khalil 🥑 (@hanakhalil) January 24, 2019

Diego: "como vc pega a menina no colo e da o primeiro beijo assim?" sobre hana e alan

GENTE O QUE ELE TEM A VER COM O BEIJO ALHEIO???? ISSO É INVEJA OU O QUE #BBB19 pic.twitter.com/UIR8NEoydD — jess (@stylesander) January 24, 2019

Diego ta PUTINHO porque viu a Hana andando de lengerie da dispensa pro quarto e criticou ela dizendo que ela tava andando pelada pela casa.

Hana mandou ele ir se foder e comentou no quarto que se fosse um cara andando de sunga ele não falaria aquilo. #BBB19 pic.twitter.com/UKpJ8haU7d — Dolf 🐬 (@aqua_dolf) January 24, 2019

Mas há também outras teorias para explicar essa perseguição de Diego:

Sobre o Diego, o que rola com a Hana não é birra de jogo, não é interesse… É que ela vai contra tudo que ele espera de uma “boa” mulher (ou seja, bela, recatada e do lar). Mas tá tão enraizado nele, que nem acho que ele percebe/sabe verbalizar isso. 🐨 — Plum! (@niqueplum) January 24, 2019

E aí, será que esse ship é real?