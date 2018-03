Logo nas primeiras semanas de ‘BBB18‘, o já-eliminado Lucas achou que Kaysar era um ator colocado na casa. Durante um fatídico Jogo da Discórdia, Ana Clara comentou que ele se fingia de burro. Desde então, muita gente começou a perceber que o sírio parece interpretar um personagem no reality, um tipo “bobo” e “alegre” inspirado em Cézar Lima, vencedor do ‘BBB15’ que assumidamente interpretou um personagem quase xucro para ganhar o programa. Só que às vezes Kaysar parece se perder no próprio (suposto) fingimento e as pessoas da web ficam bastante irritadas com as incoerências.

Após a aparição de Tiago Leifert no programa de ontem, confirmando a vitória de Viegas como o novo anjo, a casa ganhou uma festa de aniversário para Jéssica com tudo o que tem direito: bolo, enfeites e deliciosos docinhos. Kaysar então pegou um brigadeiro e perguntou “o que é isso?“. Como se só a pergunta não bastasse, o sírio fingiu surpresa ao sentir a textura do clássico doce de festa infantil.

Claro que sabemos que o brigadeiro é um doce tipicamente brasileiro e que muitas pessoas de outros países não conhece, mas um detalhe torna esse desconhecimento de Kaysar meio estranho: o sírio trabalhava no Brasil como animador de festa infantil. As pessoas na web, óbvio, apontaram isso:

Kaysar trabalha como animador de festas infantis, né?

Kaysar trabalha como animador de festas infantis, né?

Que doido ele nunca ter visto um brigadeiro. 😏

garçom que não sabe o que é cartão de credito trabalha em festas infantis e nao sabe o que é brigadeiro pega a bolinha verde e dizer que não sabe a cor fala de vingança pro mahmoud e perguntar o que é vingança atorzinho te peguei no pulo kaysar #BBB18

Gosto do Kaysar! Mas tem hora que ele se passa né? Na prova do líder não sabia o que era cor verde, sendo que ele gosta de papagaio! E agora diz que não sabe o que é Brigadeiro sendo que ele é animador de festa é no cinema da Patrícia ele ficava gritando brigadeiro! 🤔👀 #BBB18

Vários indícios tornam a pergunta de Kaysar sobre o brigadeiro meio estranha, como por exemplo o fato de já ter rolado outras duas festas de aniversário na casa com os mesmos doces e bolos. Após esse “teatro” do sírio, outras pessoas começaram a apontar outras ocasiões que ele falou sobre… brigadeiro!

Uma usuária do Twitter mostrou uma notícia publicada no site oficial do programa no final de janeiro na qual Kaysar conta que tem dois amores na vida, brigadeiro branco e brigadeiro preto. Em outro vídeo, também disponível no site oficial do programa, o sírio pedia para Patrícia lhe fazer um brigadeiro preto.

Kaysar perguntou hoje pras meninas o que era o brigadeiro. E essa matéria aqui do dia 27/01? te peguei no pulo Kaysar #bbb18 #redebbb