No final de tarde desta sexta-feira, uma hashtag de denúncia subiu aos trendind topics (os assuntos mais comentados do Twitter) a respeito da atual Prova de Resistência do ‘BBB18‘. Através dela, as pessoas têm denunciado uma falta hgrave cometida pelo time composto por Kaysar, Viegas, Jéssica e Breno.

A prova consiste no grupo precisando guardar no porta-malas de um carro um determinado número de objetos, e na rodada seguinte retirar os itens do carro para devolvê-los ao lugar original. Acontece que alguém na internet gravou um vídeo sobre Viegas comentando sobre como esqueceu de guardar um dos itens, uma bola de basquete, e que havia colocado no carro com ele.

Confira o vídeo:

VIEGAS ESCONDEU UM ITEM NA PROVA DENTRO DO CARRO!!!!! ISSO É PROIBIDO, TODOS OS ITENS VÃO NO PORTA-MALAS #FiatCronosProvaManipulada #BBB18 @bbb pic.twitter.com/DZGh3XjGEz — Nathyy 🌶🐜 (@bbb18_clara) March 30, 2018

“Nessa última eles nem repararam, coloquei a bola aqui, está aqui comigo, esqueci de levar“, confessou Viegas. Kaysar então lhe perguntou qual bola, e o brother especificou que era a de basquete, completando: “está aqui comigo“. Percebam que o vídeo é de um momento anterior à eliminação do outro time, ou seja, a possível infração teria mudado totalmente o resultado da prova.

A produção do ‘BBB18’ ainda não se manifestou quanto ao ocorrido e nem explicou a polêmica do vídeo, vamos esperar que Tiago Leifert esclareça a situação no programa ao vivo, a ser exibido mais tarde.