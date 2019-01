Irmão de Marcelo Yuka fala sobre o grave estado de saúde do músico

O músico Marcelo Yuka, ex-baterista e fundador da banda O Rappa está internado em estado “gravíssimo” no Centro de Tratamento Intensivo do hospital Quinta d’Or, no Rio de Janeiro. Baleado em um assalto no ano 2000, Yuka ficou paraplégico. Em agosto de 2018 ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), e nesta primeira semana do ano, um segundo AVC.

Na sexta-feira (4), o empresário do grupo Planet Hemp, Marcello Lobatto, chegou a dizer, em um tuíte, que Marcelo Yuka havia morrido, o que foi desmentido logo em seguida. Renato Fontes, irmão do músico, se manifestou a respeito disso nas redes sociais.

Em nota, ele diz: “Só para informar, meu irmão está no CTI, em um quadro gravíssimo, mas está vivo. Meu irmão está lutando como sempre fez, dessa vez é ele e Deus. As pessoas que o amam verdadeiramente torcem para ele vencer mais essa batalha”. Ele ainda critica quem divulgou a notícia de que Yuka teria morrido: “Abutres, vocês não sabem o mal que fazem à família e aos verdadeiros amigos”.