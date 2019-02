Irmãs Kardashian transformam nomes dos filhos em marcas para produtos

As irmãs Kim e Khloe Kardashian e Kylie Jenner já querem expandir o negócio da família e deixar tudo pronto para os futuros herdeiros.

Elas apresentaram documentos para registrar como marcas os nomes de seus filhos – North, Saint e Chicago West, de Kim; True Thompson, de Khloe e Stormi Webster, de Kylie – pensando em uma futura linha de produtos que tenham suas assinaturas.

Segundo dados obtidos pelo site TMZ, os pais das crianças pretendem intitular peças de roupas, produtos de cuidados com a pele e brinquedos com os nomes delas. Em paralelo, Kylie anunciou a marca “Stormiworld“, inspiração que veio, obviamente, de sua filha e do marido Travis Scott.

O rapper lançou em 2018 um álbum de estúdio chamado ‘ASTROWORLD‘ e recentemente adquiriu joias caríssimas com a temática de parque de diversões. A família ainda cobiça a possibilidade de assinar acordos de patrocínio para estimular outros produtos, mesmo não tendo dado detalhes a respeito.

Parece que os trabalhos começarão cedo para os descendentes, não é mesmo?