Durante o Jogo da Discórdia ocorrido nessa segunda-feira na casa do BBB19, os três emparedados da semana tiveram uma tarefa simples: eles precisavam pegar uma placa com os dizeres “eu sou uma decepção” e entregá-la a um participante. Simples, né?

Tereza escolheu Hariany sem muita surpresa, já o ensaboado Alan entregou a Carolina após ressaltar o quanto ele não a acha uma decepção. Porém, a coisa esquentou mesmo na hora de Isabella brincar. Pequenas faíscas no ar!

A sister passou o dia ansiosa pelo Jogo da Discórdia, alegando que queria uma oportunidade para questionar os motivos que levaram Elana a emparedá-la. Dito e feito, Isabella começou um longo discurso indo contra a atual líder, mostrando todos os seus pontos a respeito de colocar Elana no Castigo do Monstro, mesmo a colega sendo líder.

Durante esse pequeno debate de ideias, deu pra ver claramente um foguinho tímido no parquinho. Em um reality tão parado, acabamos nos abraçando em pequenas chances de conflito como essas, mas pena que isso vai acabar em breve…

–

Se nada mudar nas próximas 24h, são altas as chances de uma eliminação de Isabella no BBB19. A emparedada aparece em todas as prévias como a mais votada, garantindo que ela saia do confinamento sem a chance de levar o prêmio em dinheiro. E sabe o pior? Com a saída de Isabella, acabam também as chances de uma discussão acalorada a curto prazo.

Voltará o marasmo do BBB19?