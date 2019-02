Mais uma noite de terça-feira chegou, e com ela a eliminação do BBB19. O programa continua meio paradão e sem qualquer fogo no parquinho, mas as pessoas ainda são colocadas no paredão e acabam saindo através da votação popular. Nessa noite (26) não foi o dia de Isabella, que acabou eliminada em uma disputa sem muitas surpresas.

Após a exibição de vários VTs pouco inspirados (até o do WhatsApp foi um pouco decepcionante), Tiago Leifert começou seu discurso dizendo o quanto admira os 18 vencedores do BBB, mesmo de quando ele não apresentava o programa, tudo porque eles tiveram a habilidade de “equilibrar” todos os pratos e manter a convivência, sem considerar o fator jogo e a sorte.

“Pode parecer que o resultado do paredão foi pelo que vocês fizeram de errado, mas na verdade quem erra melhor fica”, filosofou o apresentador. “A configuração do paredão é o que determina o resultado”, concluiu Leifert tentando explicar as combinações possíveis. E assim, ele anunciou a saída de Isabella com 63,81% dos votos.

A saída da sister foi… alegre. Toda sorrisos, Isabella demonstrou a todo momento o quanto estava feliz por ter participado da experiência do BBB. Em entrevista com Tiago Leifert na passarela, do lado de fora, ela usou a palavra “gratidão” para representar aquela sensação.

A eliminada agora terá uma série de entrevistas, tanto para o site da Globo quanto no ‘Mais Você’.