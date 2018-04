Isis Valverde discute com hater no Instagram após postar foto “polêmica”

Isis Valverde não está com paciência para aguentar os haters. Na última postagem que fez, segunda-feira (16), no próprio Instagram, ela decidiu postar uma foto de mulheres nuas e seminuas em frente a um quadro, porque o Instagram é dela e ela pode fazer o que quiser. Entretanto, alguns usuários da rede social ficaram incomodados, criticaram e ofenderam a atriz, que resolveu responder.

“Minha flor, não vejo nada de mais na imagem postada, nada que vá de encontro a ética que acredito. Apenas isso, uma fotografia! Se sua cabeça está indo além desta realidade, você tem problemas, sinto lhe informar. Hipocrisia não por favor! Não há nada agressivo na imagem acima, apenas o corpo humano e isso é extremamente normal”, disse a atriz para um usuário que comentou que as atrizes globais preferem mostrar seus corpos a falar sobre causas mais importantes.

Mesmo a Isis sendo muito educada e apenas mostrando que a foto é o gosto da atriz e por isso está no Instagram dela, é fácil ver que a ela também se solidariza com as pessoas. Um exemplo claro é que ela usou a rede social para falar sobre Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio de Janeiro em 14 de março.