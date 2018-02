Isis Valverde reina absoluta como rainha do Baile do Copa

Não teve para ninguém no tradicional Baile do Copa, realizado no hotel Copacabana Palace, Rio de Janeiro, na noite de sábado (10) de Carnaval. A noite foi toda de Isis Valverde, coroada a rainha da festa este ano.

A atriz incorporou o tema da festa ‘Gipsy Folie’, inspirado nas tradições ciganas. Ela chegou completamente trabalhada nas cores, brilhos e nos conhecidos cordões dourados cheios de moedas como penduricalhos. Até um pandeiro meia-lua ela carregou na chegada ao evento.

O baile contou com violonistas e bailarinos que receberam os convidados ao som de música cigana.