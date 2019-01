Não teve um final muito feliz a brincadeira que os brothers decidiram fazer nessa madrugada de sábado (20) na casa do BBB19. A ideia era fazer um jogo de palavras, mas uma resposta bem pesada dada por Gustavo incomodou muito Vanderson.

Nessa parte do jogo, os brothers precisavam falar qual animal existia dentro da casa. Gustavo, na lata, respondeu “índio”. Vanderson, que é biólogo e trabalha com educação de indígenas, esbravejou na hora diante daquela resposta.

Vanderson explicou que se chateou porque esse tipo de comentário é crime, afinal faz uma generalização e animalização de um indígena. “Não é aceitável”, continuou o brother. A explicação da raiva, no entanto, ficou apenas com os outros participantes da brincadeira, pois Gustavo havia saído do jogo para voltar à casa depois da primeira reação de Vanderson.

O vídeo do momento foi postado por fãs do programa no Twitter e se espalhou pela web.