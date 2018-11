Ivete ajuda a tirar água do palco do Show da Virada com um rodo em mãos

Ivete Sangalo, você não para! Durante a gravação do Show da Virada na última quarta-feira (14), em Recife, o palco da apresentação molhou com a famosa chuva de primavera. Mas isso não foi problema para Veveta, que surpreendeu os fãs com uma boa dose de humildade.

Mesmo vestida com muito brilho e um salto que exige um baita equilíbrio, a cantora não exitou em pegar um rodo e ajudar a equipe de produção do evento a secar o local onde os artistas estavam se apresentando.

Com a atitude dela, os fãs foram à loucura. Um coral se formou na plateia em homenagem a Ivete. “É a melhor cantora do Brasil!”, gritavam em alto e bom tom enquanto ela segurava microfone, rodo e puxava água com o utensílio.

Diversas pessoas gravaram a cena e publicaram nas redes sociais, o que foi o suficiente para Veveta receber muitos elogios pela atitude. “Essa nasceu para bilhar. Por isso é tão amada, respeitada né, mainha? Estrela é assim: brilha de todas as formas, até passando o rodo!”, escreveu uma seguidora.

Outra fã já aproveitou o momento e brincou. “Quando a pessoa é viciada em limpeza e não consegue ver uma gota de água no chão”, comentou.