Ivete Sangalo cutuca tio que perdeu criança durante o show dela

A Ivete Sangalo continua na ativa mesmo com o barrigão maravilhoso de grávida, e se apresentou no Yacht Club da Bahia nesta terça-feira (19). No show, ela notou uma menina perdida, e sendo a Ivete que todos conhecem, chamou a criança para o palco.

A cantora perguntou o nome da menina, Manuela, e pediu mais informações sobre quem estava com ela. A garota, claramente nervosa, se enrola um pouco e diz que estava com o “Tio Zé”. “Tá sem moral, em amigo secreto ela nem vai saber o que dizer se tirar você!”, brinca Veveta com o fato da menina não saber direito explicar quem levou ela para a festa.

E a Veveta ainda deu um show de responsabilidade! Acontece que um amigo do Tio Zé estava na platéia e comenta com a cantora “você é amigo de Zé?” No mesmo momento Manuela já ia descer, mas Ivete não permitiu e pediu desculpa para o amigo “você não me leve a mal, mas só entrego a Zé”.

Ela foi incrível. Confira o vídeo do momento:

E no final avisa no microfone para se o tio de Manuela estiver por perto já saber “depois quero conversar com o Tio Zé”.

Quem acha que ele vai levar uma bronca por ter perdido a Manuela?