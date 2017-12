Ivete Sangalo grava novas versões da música-tema de ‘DuckTales’

Se “DuckTales – Os Caçadores de Aventuras” também marcou a sua infância, é hora de comemorar! Em 2018, um reboot da animação da Disney voltará às telinhas.

E tem mais: as versões em português e em espanhol da música de abertura serão gravadas por ninguém menos que Ivete Sangalo. “Que delícia poder fazer parte desse sonho de desenho”, afirmou a musa no Instagram.

A música original foi cantada por Luís Ricardo, artista que foi um dos intérpretes do eterno palhaço Bozo.

O reboot da série terá as vozes de David Tennant (Tio Patinhas), Danny Pudi (Huguinho), Ben Schwartz (Zezinho) e Bobby Moynihan (Luisinho), como na produção original dos anos 1980.

O Disney Channel anunciou que a estreia dos novos episódios acontecerá apenas no próximo ano, mas já avisou que será possível ~dar uma espiadinha~ no que vem por aí no dia 30 de dezembro, às 20h30.

Veja também a nova abertura de “DuckTales – Os Caçadores de Aventuras” (em inglês):