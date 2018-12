Ivete Sangalo presenteia fãs ao mostrar rosto das filhas gêmeas em show

Se você ainda tem dúvidas de que Ivete Sangalo é um fenômeno de proporções estratosféricas, é porque não viu o último show da cantora em São Paulo, no dia 8 de dezembro, quando a rainha gravou o seu próximo DVD com a casa lo-ta-da. Veveta se compara mesmo às grandes divas internacionais realizando espetáculos com ingressos esgotados e um público super fiel.

Para delírio dos seus fãs, a baiana mostrou no telão do show, no Allianz Parque, algumas imagens raras das suas filhas gêmeas, Helena e Marina, que completaram 10 meses no último dia 10. A mamãe aparece segurando as duas pequenas no colo, em momentos de muito amor e fofura.

O primogênito da família, Marcelo, de 8 anos, também foi homenageado pela mãe durante o show junto com o papai Daniel Cady. Vai com calma, Veveta, não testa o nosso coração dessa maneira, poxa.

Que família linda, não?