Ivete Sangalo vai interpretar uma professora no cinema

Em 2012, Ivete Sangalo fez bonito na série “Gabriela”, em que interpretava a cafetina Maria Machadão. Isso aconteceu lá em 2012 e a cantora não aceitava propostas para trabalhar como atriz desde então.

Agora, ela está confirmada no elenco do filme “De Perto Ela Não é Normal”, segundo o colunista Leo Dias. Ivete vai interpretar uma professora de filosofia chamada Daisy Aparecida. “Eu acredito muito no trabalho da Ivete como atriz e escrevi pra ela”, disse Suzana Pires, que é protagonista e roteirista da comédia.

O filme é uma adaptação cinematográfica da peça de mesmo nome. A trama conta a história de Suzi, uma mulher de 40 anos que há muito tempo vem lutando para se encaixar nos padrões da mulher perfeita. Depois de reencontrar uma tia que é avessa e esses arquétipos, ela passa a questionar um monte de coisas e inicia uma jornada de autoconhecimento.

As filmagens serão iniciadas em agosto e ainda não há previsão de estreia. O elenco também conta com Mariana Ximenes, Fabiana Karla e Ingrid Guimarães.