Iza casa com o vestido de noiva mais sexy e chique do ano

Se é pra fechar o ano com chave de ouro, nada melhor do que um casamento daqueles! Neste domingo (16), Iza se casou com o produtor musical Sérgio Santos numa cerimônia bafo no Rio de Janeiro.

Eles subiram ao altar no Outeiro da Glória, e olha, esse é um casamento que a gente queria ter ido!

O primeiro vestido foi assinado pela estilista Giulia Borges e tem tudo: tule, pedraria, transparência e principalmente, cai perfeitamente no corpo da noiva! Isso que é shape sereia, Brasil! Fora que combinou super com o clima quente do domingo à tarde.

A festa continuou no restaurante Xian, com vista pro Cristo Redentor, e Iza usou um segundo vestido. “Sendo católica, eu escolhi meu vestido pensando na igreja, e o vestido da festa é um outro vestido, porque são coisas diferentes, não cabia tudo em um vestido só, então eu fiz dois”, contou ela dias antes ao Gshow.

A preparação

No sábado (15), a montagem já rolava solta sob comando da cerimonialista Luíza Nassau, que dias antes, tinha contado no Instagram como idealizou a festa. “Céu, melodia, mar, terra, amor, ar, cifras, sonhos, natureza, família, sintonia, amigos, alegria, um time impecável de fornecedores e muita, muita energia boa serão ingredientes certos dessa produção!”.

Iza queria um casamento bem intimista, só com amigos próximos e familiares. “O mais complicado foi fazer todo mundo entender que não sou uma noiva convencional. Não tenho tempo e uma rotina que me permitam organizar com muita calma”, disse ela em entrevista ao Gshow.

Mas pelo jeito, tudo deu certo, porque a noiva estava animadíssima só no bonde pesadão com as amigas antes de subir ao altar:

Iza e Sérgio se conheceram durante a gravação do primeiro álbum dela.