Iza é a voz da música de abertura da nova temporada de ‘Malhação’

Iza está on fire! Depois de arrasar com uma apresentação incrível no Lollapalooza 2019 (e um look mara!), a artista anunciou que cantará a abertura da nova temporada de “Malhação”, em parceria com Milton Nascimento. A música é uma regravação de “Paula e Bebeto” do próprio cantor.

A novidade foi revelada aos fãs por meio do Instagram da artista, com um vídeo dos bastidores da gravação da música. Na legenda, Iza também comentou sobre a influência da novela na vida dela. “Vocês têm ideia do quanto isso significa pra mim? Abrir a nova temporada dessa novela que sempre fez parte da minha história com uma lenda da música brasileira é felicidade demais!!!!”, comemorou a dona dos hits “Dona de mim” e “Pesadão”.

Nos comentários, os elogios não foram poupados. “Duas lendas juntas; um choque de gerações. Só orgulho, Iza, que chega não caber no peito! Já queremos a versão completa em todas as plataformas digitais!”, enfatizou em letras maiúsculas uma seguidora. Outra fã citou até mesmo a Queen B, que acabou de lançar um álbum novíssimo também nesta quarta-feira (17). “Sua voz está surreal. Tenho certeza de que se Beyoncé escutasse ficaria arrepiada”.

A letra da canção tem a ver com o tema da nova temporada da novela: que toda forma de amor é válida. Em um dos trechos originais da música, Milton Nascimento canta: “Eles amaram de qualquer maneira, vera. Qualquer maneira de amor vale a pena”.

Confira: